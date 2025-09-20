San Pedro abandonado: "Las calles llenas de basura"
Un vecino reportó: "Habría que acercarse al basural, el abandono que hay. Las calles llenas de basura y el servicio no presta más el concesionario, una vergüenza".
