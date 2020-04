SampedrinosPorElMundo Suyai Leiva, de cuarentena en Sevilla: "Estamos haciendo fuerzas para volver pronto a casa"

Suyai Leiva tiene 21 años y es técnica en turismo, carrera que cursó y de la que se graduó en la Universidad Abierta Interamericana (UAI) de Rosario. El 3 de febrero la sampedrino llegó a Sevilla en España con el objetivo de realizar la licenciatura en la USAI pero a las pocas semanas inició la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus en ese país, uno de los más afectados del mundo con más de 200 mil infectados y alrededor de 20 mil muertos, y está aislada a la espera de poder volver a Argentina.

La sampedrina dialogó con La Opinión y relató cómo es la situación en la región de Andalucía en el sur de la península ibérica donde dejó en claro que se "subestimó mucho" la pandemia: "Cuando llegué todo seguía planificado, era todo normal. Yo viajaba a otras ciudades. Nadie le temía, era un tema que parecía lejano pero se complicó y nos metieron a todos en cuarentena. Ahora estamos bajando de muy de a poco de fallecidos y contagiosos, hay muchos infectados, súper tristes, fuimos uno de los principales focos de Europa, es una situación súper triste, todos los días a las 20.00 se sale a aplaudir a los médicos, esto se mantiene desde el primer día".

Sobre la licenciatura en turismo que cursa, recalcó con la facultad "se muestra comprometida" porque "las clases se dieron online" desde que están "confinados". "Antes fueron presenciales. Los profesores son muy atentos, comprometidos y hasta la semana pasada tenía mucha incertidumbre porque recién se definió que el semestre se va a poder terminar online. Gracias a Dios Andalucía apostó que de esta manera podíamos terminar este semestre aunque se tenía la esperanza que podía hacerse presencial. El tema es que nadie se esperaba esto, ni alumnos ni profesores", explicó.

Suyai está sola en un departamento en Sevilla, ciudad a la que definió como "hermosa, llena de historia y cultura" en la que tenía pensado "pasear por muchos lados" y "conocer Marruecos" en África pero la pandemia le arruinó todos sus planes.

Acerca de cómo pasa los días, explicó que está "sola" porque las "compañeras" con las que compartía vivienda "se fueron con sus familias" apenas empezó la cuarentena, que no está "en contacto con nadie" y sólo se cruza "algún vecino" cuando va a "colgar ropa a la terraza". Y agregó: "Estoy con fe, creyendo que esto pasara, con contacto de familias, amigos, gente que me quiere, que me conoce, que mete buena energía y fuerzas para que podamos volver pronto a casa. Están todos allá preocupados, tratando de llevarlo lo más normal posible y estando mucho en contacto. Lo más importante es todo el amor y un mimo al alma es hablar con la familia. No es lo mismo hacer la cuarentena sola o con la familia. Tengo muchas clases, trato de levantarme y ponerme metas y rutinas para poder cumplirlas lo más normal que se pueda. Hago ejercicios, sin exigir mucho porque uno no tiene el estado de ánimo normal. De noche se escuchan solo aplausos, el barrio es muy tranquilo, frente a mi piso hay un edificio militar, es muy seguro todo".

Por último, señaló que aguarda conseguir algún "vuelo de repatriación que salga desde Madrid" para regresar a Argentina y cumplir con la cuarentena. Por eso, contó que está conectada con "grupos y redes" debido a que hay "mucha gente varada" solicitando al "gobierno" que los "escuchen y devuelvan a casa". "La situación es complicada, hay gente sin trabajo, a muchos no les alcanza para solventar los gastos, sabemos que esta todo frenado allá y acá, la situación no es agradable, estamos haciendo fuerzas para volver pronto a casa siempre esperando novedades de la embajada o consulado, tratando de estar lo mejor posible", cerró.