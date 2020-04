SampedrinosPorElMundo Milena Corbelli y el coronavirus en Milán: "Nadie se imaginaba lo que iba a pasar"

"Hará diez días atrás era desgarrador escuchar cada diez minutos ambulancias y helicópteros, muy triste, parecía una guerra. Por el bien de la humanidad espero que termine pronto", aseguró a La Opinión Milena Corbelli, sampedrina que desde el 15 de abril de 2019 está en Italia y actualmente vive en Milán, una de las zonas más afectadas que está próxima a Bérgamo que es el epicentro de la pandemia en ese país.

La sampedrina dejó su ciudad natal a los 18 años por Capital Federal antes de emigrar a Europa donde viajó por España, Suiza y Francia antes de su destino final que es en el que se afincó definitivamente porque quedó "enamorada" de lugar. "Hace dos años atrás había venido, por eso quede enamorada. Después pude venir a Italia, mi bisabuelo era italiano de Bolonia, hice la ciudadanía italiana, pude conocer donde él había nacido, los primeros meses estuve en un pueblo cercano al lago Di Como hasta que me salió el pasaporte y ahí me trasladé a Milán. Acá me encontré con argentinos, nos hicimos de amigos, tengo mi grupo de argentinos en Milán, somos amigos/familia, nos ayudamos mucho, estoy sorprendida por lo que está pasando y en un futuro cuando termine esto mi idea es radicarme acá".

La península itálica acumula al 13 de abril casi 160 mil casos positivos de COVID-19 y poco menos de 20 mil muertos. Las cifras asustan y Corbelli explicó el porqué: "Al principio cuando arranco todo, la gente no se imaginaba lo que iba a pasar, nadie cumplía con la cuarentena, me incluyo, con lo que pasaba en China. Terminamos siendo uno de los países más comprometidos". Y añadió: "Estamos en cuarentena desde el 22 de febrero que fue la última vez que abrieron las discos. Salí con amigos de acá y de Argentina y después decretaron la cuarentena pero desde antes del 22 de febrero pedían el distanciamiento y después fue la cuarentena obligatoria, hace mucho tiempo que estoy encerrada".

Curiosamente, el primer positivo en Argentina fue un amigo de la joven quien estuvo con ella en Milán días antes, situación que la obligó a aislarse junto con las dos compañeras que vive. Sin embargo, ninguna presentó síntomas. Sobre cómo se vive en ese contexto, indicó: "En los supermercados no hay inflación, no aumentó nada y no falta mercadería. Eso paso apenas arranco la cuarentena que la gente entró en pánico, hará un mes y medio. Nosotros somos tres y vamos una vez por semana al supermercado de a uno, es obligatorio uso barbijo. Hay mucho control policial y de militares, me han frenado yendo al supermercado tres veces, son muy estrictos, no tenemos mascotas y no escuché recitales en los balcones pero mis amigas si. Acá la verdad solo se escuchan ambulancias".

Por último, se refirió a los plazos que se establecieron en Italia y explicó que "hasta el 3 de mayo" hay cuarentena pero que de a poco van a ir progresivamente abriendo actividades" porque están de esa manera "hace mucho tiempo". Y cerró: "Acá estamos como adelantados, veo lo que pasa allá y pasó lo mismo, todo funciona bien, va bajando la curva, está haciendo lindo el clima, veo más gente de lo normal en la calle, la gente está cumpliendo. esperemos que pase todo pronto y podamos volver a la vida normal, pero no creo, creo que todo esto va a cambiar a la sociedad y al mundo y ojalá todos podamos salir adelante".