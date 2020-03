SampedrinosPorElMundo: Micaela Juliano Volpe, en cuarentena en Barcelona por un posible caso de coronavirus

Micaela Juliano Volpe vive hace 19 años en Barcelona. Es sampedrina y dialogó con La Opinión sobre la cuarentena que cumple en su departamento junto a su hermana ante un posible caso de coronavirus.

Juliano Volpe comenzó la cuarentena cuando a una compañera de trabajo le diagnosticaron la enfermedad. Se comunicó al número de teléfono de emergencias del país, donde le confirmaron que tenía síntomas compatibles y que Epidemiología se comunicaría con ella.

"El domingo a la noche me llamaron recién y me dicen: la prueba no la estamos haciendo más para reservar recursos, se la hacemos sólo a las personas que ingresan graves. Entendemos que por tus síntomas tenés coronavirus, pero entienden... Puede ser que sí, o puede ser que no".

Micaela padece solamente "una congestión fuerte", pero por prevención tiene que permanecer aislada, incluso de su hermana, que vive en el mismo departamento.

"No me dieron tratamiento ni nada. Me dijeron que tengo que estar aislada de mi hermana y de cualquier animal. Cuando venga alguien a traerte comida, ventilar la habitación 10 minutos antes. Siempre con barbijo. Desinfectamos todo con alcohol", detalló sobre el día a día.

Además, la sampedrina residente en Barcelona habló de cómo ve la situación en Argentina. "En San Pedro, en Argentina, la gente no acaba de tomar conciencia", señaló Micaela.

"Esto para mí no es peligroso, es peligroso para mi mamá, que es un adulto de riesgo, está operada del corazón. Hay que prevenir el contagio. Lo que veo es que les cuesta tomar conciencia, hablo con mis familiares y me dicen: Voy a comer a lo de Fulano y no salgo más. ¡No tenés que ir a la casa de nadie!", explicó.