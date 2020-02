SampedrinosPorElMundo En Italia, Francisco Lucangeli: "Estoy muy bien, volviendo a sumar minutos después de un parate"

Francisco Lucangeli es un joven de San Pedro que apostó a irse al exterior para crecer como futbolista y su primera parada en Italia es Gioiosa, club de la región Sicilia que compite en la categoría regional Promozione y está a cinco ascensos del Calcio.

"Estoy desde agosto de 2019 que inicio el campeonato. El torneo es a nivel regional, le quedan 10 fechas y estamos todavía con chances de poder entrar en playoffs, a 6 puntos, para buscar el ascenso. A nivel regional hay muchas categorías y buena organización a diferencia de Argentina", contó a La Opinión desde Europa el joven de 22 años que se formó en Paraná, integró selecciones de la Liga Sampedrina (LDS) y tuvo un breve paso por Newell's.

Sobre su presente en el equipo, el defensor se mostró conforme y apunta a seguir mejorando para escalar divisiones: "En lo personal estoy muy bien, volviendo a sumar minutos y jugando todo el campeonato ya que venía de un parate que tuve después de irme de Newell's por el tiempo de espera de la ciudadanía que no me permitía jugar acá en Italia. Quiero cerrar buen campeonato en lo personal para saltar de categoría".

Gioisia es un club de la localidad Gioiosa Marea ubica en Messina en la isla Sicilia, al sur de la península itálica. Sus costas son bañadas por el Mar Tirreno y entre las ciudades más importantes que tiene cerca sobresalen Palermo y Catania. "En el equipo somos 4 argentinos, por lo tanto la adaptación y el día a día es más llevadero", explicó Francisco quien hizo a referencia a cómo es un día suyo en el sur de Italia: "Por la mañana hago gimnasio por cuenta propia y entrenamiento con el equipo a las 15.00 o por la mañana los días antes del partido. Después el día a día estamos los cuatro argentinos juntos en la casa".

Vivir en Europa permite conocer en pocos días distintos países debido a la cercanía. Sin embargo, los tiempos de un futbolista suelen ser acotados porque el descanso es parte del mismo. En ese marco, Lucangeli relató que las jornadas libres después de jugar" lo suelen usar "para recorrer otros lugares" aunque sólo dentro de Italia. Y agregó: "No tenemos mucho tiempo libre porque tenes que estar pendiente a entrenar. Los únicos lugares que recorrí son los que fuimos a jugar, los viajes que hicimos para jugar o algún que otro día libre que usamos con los chicos para recorrer acá lugares cerca en Sicilia".

El certamen de la Promozione concluirá a fines de abril y habrá dos meses de receso en los que el zaguero central de San Pedro volverá a su país. "Si sigue todo como ahora, que siga jugando acá en Italia, a fines de julio vengo para acá que arranca la pretemporada", señaló al mismo tiempo que admitió que no se puso un "límite de tiempo" de irse de Sicilia porque se adaptó "bastante bien" y no le sería "un problema seguir". Tampoco, aunque no lo analiza, le resultaría difícil emigrar en pos de seguir desarrollándose: "Si tengo que ir a otro país tampoco tendría problemas".