SampedrinosPorElMundo En Estados Unidos, Matías Erbin: "La gente no tomó conciencia de lo que está pasando"

Estados Unidos es uno de los países más afectados por la pandemia de coronavirus porque acumula casi 400 mil infectados y más de 12 mil muertos. En Los Ángeles, en el estado de California en el oeste del territorio, está el sampedrino Matías Erbin quien viajó en febrero a preparar a boxeadores (entre ellos a Brian Castaño a quien le cancelar su pelea por un título mundial) para sus próximos compromisos y quedó en cuarentena allá.

"La gente quizás no tomo todavía conciencia de lo que es realmente, se puede salir a la calle, no hay una cuarentena obligatoria de están encerrados. Hay muchos negocios abiertos no esenciales infringiendo la orden que dieron el alcalde y el gobernador de California. La gente recién ahora esta semana se vio muy poquito algunos usando guantes u barbijos", contó el prestigioso preparador físico. En ese sentido, relató una situación curiosa que le tocó atravesar: "Hace dos o tres semanas nosotros ya los usábamos para ir al supermercado y la gente nos miraba raro por eso, algunos se burlaron y tuvimos algunos altercados por eso, aun no tomaron conciencia de lo que está pasando".

Erbin explicó que la gran cantidad de casos positivos de COVID-19 también se debe a que se hacen 20 mil tests por día y, comparado a Argentina, "no hay tanta paranoia" pero sí "la economía está frenada". Y, sobre su tarea, indicó: "Todo lo que es el deporte es mi trabajo, ahora está todo cancelado y frenado hasta nuevo aviso. Estamos haciendo entrenamientos virtuales, videollamadas, esperando que se reabra todo, que vuelva de a poco todo a la normalidad. "La mayoría de mis boxeadores cumple con los entrenamientos que les envío, me mandan fotos y videos de cómo están entrenando, cómo lo vienen haciendo y cumplen. Estamos en contacto permanente con ellos, ya nos juntaremos a entrenar en lugares privados más adelante y está muy bueno mantenernos en actividad, hay que priorizar la salud".

En la entrevista que brindó a La Opinión Matías se tomó unos minutos para habla sobre su hermano, Lucas, quien está en Corea del Sur donde cursa una maestría en economía y comercio internacional: "Mi hermano está con todo esto desde finales de diciembre y me parece que ninguno lo vio venir como lo vieron venir ellos, por algo están muy adelantados. Son potencia, está en un país desarrollado, ya en enero él nos decía que nos cuidemos que esto no es joda, que estaban encerrados y que no habría clases. Estamos hablando de enero, ellos lo han podido controlar a pesar de estar muy cerca de la zona cero (N. de R.: Wuhan en China). Allá controlan arriba de los autos y si bien algunos bares abren, lo hacen con barbijos y se tapaban las copas con servilletas. Va a haber un cambio grande en la sociedad de acuerdo como tratarnos mutuamente".

Además, relató cómo se desarrolla su actividad y analizó cuándo podrían volver las veladas: "No podemos programar una fecha de pelea hoy para junio, por ejemplo, porque tenés que estar entrenado para junio y hoy los medios no están para entrenar normalmente. Los gimnasios grandes están cerrados, los de boxeo también, se puede entrenar en las casas o en privado con tu propio equipo, pero ya necesitas de los sparrings y allí ya necesitas el contacto con otros boxeadores que no sabes de donde vienen. Es todo un tema y entonces yo lo que digo es que la reprogramación de las peleas no va hacer de un día para el otro. Estimo que para junio podremos pisar un gimnasio, entrenar normalmente y que estén abiertos al público también. Antes podemos hacer algo muy privado como entrenar en nuestra casa, ambientar en nuestros hogares o en un garaje. Acá se usa de armar un gimnasio en los garajes y adaptarse a lo que venga, pero no será fácil".

-Erbin junto a Castaño -centro-, uno de los boxeadores que entrena.

En Argentina la cuarentena lleva casi un mes y las redes sociales se inundaron de personas que muestran cómo realizan actividad física, también aquellas que, sin tiempo en la vida cotidiana, pero con de sobra ante la situación, aprovechan para moverse. Sobre esa situación, sostuvo: "En esta época se nota que mucha gente que nunca entrenó, ahora entrena o quiere entrenar, se ve como un boom el de entrenar en estos tiempos. Quizás nunca se les cruzó por la cabeza, pisar un gimnasio y hoy están desesperados, si estuviera todo abierto normalmente quizás nadie entraría a un gimnasio".

Por último, contó que recibe "muchos mensajes de amigos y familiares preocupados" por las noticias que llegan a Argentina de Estados Unidos y dejó en claro que "los preocupa". "Con la familia quizás estamos acostumbrados a estar cada uno en diferentes lugares y ahora se intensifica la comunicación, en el día a día estamos todos muy bien. Estamos esperando que todo pase, poniendo nuestro granito de arena, sólo salimos para lo esencial, hacer las compras, volver a casa, tenemos cero contacto con nadie y suspendimos todas las salidas y comidas con amigos, tenemos muchos amigos acá".