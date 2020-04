SampedrinosPorElMundo Adrián Biglieri y la cuarentena en Tarrasa: "Hay que ser solidarios"

Adrián Biglieri es el mejor padelista de la historia de San Pedro gracias a la carrera que forjó en Europa, continente al que emigró a principios de 2001, antes de la crisis. El hijo del reconocido pediatra pasó por Coimbra en Portugal, Madrid en España hasta que se afincó con su familia en Tarrasa, cerca de Barcelona, donde cumple con la cuarentena obligatoria en uno de los países más afectados por la pandemia de coronavirus (al 21 de abril se registraron más de 200 mil casos positivos y alrededor de 21 mil muertos).

"Las medidas son iguales en todo el mundo, es estar encerrados, ser solidarios sobre todo con los abuelos y los que tienen defensas bajas. Las precauciones son máximas hay que usar mascarillas y guantes. Para mí, un gran error fue antes no hacer obligatorio el uso de mascarillas y barbijos y ahora hay que ir al supermercado de a uno y limpiar todo cuando llegas. Acá por internet les llevan a los ancianos, a quienes tienen una discapacidad, con problemas de movilidad y si no justificas con eso no te atienden por internet. Quisimos hacer un pedido y no lo pudimos hacer así que tenemos que ir al supermercado, tratamos de ver las horas de menos afluencias así la gente no se aglomera", explicó sobre cómo se vive en la zona en la que está la situación.

Acerca del abastecimiento en los comercios, señaló que "tres días antes" de que se decrete "el estado de alarma" los españoles "arrasaron comprando" y parecía "un saqueo pagando" al punto que "no había alcohol ni gel". Y agregó: "Ahora dan obligatoriamente barbijos, todo lo máximo que se puede. España pidió de manera masiva para importar, llegó un pedido de China que eran test para medir COVID.19 y eran fallidos por lo cual tuvieron que hacer otros pedidos. Acá arrancaron tarde, el Ministerio de Sanidad no se esperaba esto, yo creo que los chinos nos engañaron diciendo que había cierta cantidad de casos y viendo a los chinos es imposible, cómo ellos se mueven todos amontonados".

La esposa de Biglieri es médica y, tal relató, "está haciendo un importante trabajo en la sociedad" desde el centro de saludad en el que se desempeña. Incluso, debió aislarse "unos días en su habitación" hasta que un análisis de coronavirus le dio negativo. "Ella trabaja y yo cuido a Leo de 4 años y Paula de 8 porque a mí me cerraron el club donde trabajo. "Da un poco de temor tener una médica en casa porque cualquier día puede traer el virus del hospital. Pero ella toma todos los recaudos, ahora le llegó más material porque al principio estaban desabastecidos. El gobierno invirtió fortunas en comprar a China, están buscando la forma de auto abastecerse pero todo es descartable y hace que los costes sean elevados", agregó.

-Bilgieri en un viaje a Italia previo a que se declare la cuarentena en Europa.

Para Adrián, la pandemia "va a poner en la balanza cuánto solidaria es la sociedad" porque en ocasiones hay personas "que están enfermos pero ni saben" que tienen el virus que a los adultos "los revienta en 24 u 48 horas". También, analizó que no sabe "lo que van a aguantar las sociedades sin trabajar" y detalló su situación: "Yo soy monotributista pero facturo cero, ella sí tiene su sueldo fijo, hay un apoyo del estado que puede ser durante un tiempo. La Comunidad Europea ayuda y esto hace que estos países estemos más resguardados pero tampoco te salva de nada".

Aunque hace casi 20 años que no está en su San Pedro natal, el deportista que a fines de 2019 se retiró del Circuito Catalán con un sinfín de títulos y temporadas como líder del ranking contó que "habla" con su papá, Nelson, quien "se tiene que cuidar mucho por su edad", hermanos y mamá, Natalia Guidet; y sigue de cerca lo que ocurre: "Semanas atrás hable con Salazar, cerró San Pedro prácticamente, supo asesorarse hablando con gente de España y de Europa, y estoy seguro que salvó a mucha gente cerrando la ciudad. Es una ciudad que amo, seguramente terminare mi vida allá".

Por último, comparó España con Argentina y plasmó la diferencia "de civismo" que hay entre ambos países: "Argentina es un país muy rico con un potencial enorme mal administrado con políticos corruptos durante décadas y la sociedad se ha empobrecido y está a años luz de Europa. Yo voy allá y mis hijos se sorprenden de ver tres o cuatro arriba de una moto, sin cascos. Acá si o si usan cinturón y silla de seguridad, no se pueden mover mucho, hay multas para todo. En España hay una conciencia cívica desde el colegio muy grande. Tenemos que pensar que si uno tiene coronavirus puede ser un potencial asesino porque puede pasárselo a un viejito. Tal vez no nos mate a nosotros, pero quizás si a otro. Esto va a poner a prueba las sociedades, los valores de solidaridad de respeto por los demás y uno que infringe las reglas o se cree vivo hay que tomarlo como un potencial asesino".