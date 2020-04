Sampedrinos por el mundo: Lucas Erbin y la experiencia de estar en cuarentena en Corea del Sur

La vida en Corea del Sur va doce horas adelante de Argentina pero no por eso el coronavirus llegó antes a esa parte del planeta donde está, en Seúl, el sampedrino Lucas Erbin sino que se debió a su proximidad con China, la nación donde se originó el virus que es pandemia en todo el mundo.

El joven de 28 años hace tres que está en el país asiático donde realiza, mediante una beca que consiguió del estado coreano con mucho esfuerzo, una maestría en economía y comercio internacional en una de las tres universidades más importantes del territorio. "Estoy en la última parte, ya me falta poco para recibirme, veremos qué pasa con todo esto, todos los planes que tenía con la maestría están parados por el momento por el coronavirus", contó en una conversación que mantuvo con La Opinión, previo a interiorizarse en cómo es el aislamiento en ese lugar donde el pico fue a fines de febrero y acumula poco más de 10 mil contagios con 186 muertos.

"A diferencia de Argentina, el tema del coronavirus lo venimos manejando desde finales de diciembre, ya es mi cuarto mes de quedarme en casa, sin salir mucho porque no es un tema para tomarse a la ligera. Acá no es una cuarentena porque la economía sigue funcionando, la gente sigue saliendo a la calle y hay otro tipo de cultura porque Corea fue sacudida por otras epidemias grandes que ya la han superado y entonces sabe cómo tomarse este tema y no dejará pasarlo dos veces. La sociedad es más disciplinada, estructurada, ordenada, porque lo han vivido antes", analizó Erbin quien detalló que para "salir a la calle" se usan "guantes y barbijos", en el "subte te ofrecen máscaras y alcohol en gel" y en cada "delegación del estado o banco te toman la temperatura" porque "si tenés más de 37º no podés pasar".

Además, Lucas, para comparar el compromiso de los coreanos recordó que en Argentina cuando fue la epidemia de gripe A hace poco más de diez años se "habían parado las clases por un mes y la gente seguía tomando mate como si nada". "Son diferencias de como azota una epidemia a un país y a otro", recalcó.

Sobre las relaciones con sus allegados teniendo en cuenta que está a miles de kilómetros de su tierra natal, señaló que tiene "amigos por todos lados" y que en Corea "son de diferentes países porque hay estudiantes de muchas partes. Y, acerca de su familia, contó: "Me hablo a diario, quizás antes no tanto porque si hablas a diario extrañas más, pero con todo esto uno habla más, yo desde diciembre les venía hablando a mis viejos de lo que se iba a venir, de cómo les iba a cambiar todo y que vayan tomando precauciones, que se cuiden mucho".

Por último, admitió que habla "el coreano" aunque no "perfecto" y explicó por qué: "Puedo manejarme con el inglés y la carrera al ser en inglés, te da fiaca a veces terminar con el coreano". También, dejó en claro que su prioridad es terminar la maestría aunque "parece que está complicado": "Las clases son en línea y el semestre está complicado, aún no saben si tomaran exámenes en línea, esto afecto a todos ni siquiera podes planear".