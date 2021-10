Sampedrinos en la Maratón de Buenos Aires: Jorge D’Andrea llegó entre lágrimas en 42K y Walter Valera se destacó en 21K

Atletas sampedrinos participaron este domingo en la 36ª Maratón de Buenos Aires, en los 42 y 21K que se realizó en un circuito diagramado en las calles de Capital Federal que hizo correr a los atletas por los barrios Núñez, Palermo, Retiro, Recoleta, Centro, Monserrat, San Telmo, Barracas, Puerto Madero y La Boca.

En la carrera de mayor longitud Pablo Scioscia fue 433° en la general y 100° en la categoría 40-44 años con un tiempo de 3 horas 28 minutos 13 segundos. Jorge D’Andrea, por su parte, llegó 2309° y 228° en 50-54.

El docente no pudo ocultar su emoción en los últimos kilómetros y al cruzar la meta, contó a La Opinión: “Faltando diez kilómetros empecé a llorar. Eso me aflojó y los últimos dos kilómetros iba largando lágrimas y cuando pisé la alfombra al final me largué a llorar. Fue una emoción muy grande después de todo esto que pasamos y lo que pasé en particular con amigos y conocidos que se fueron por el Covid-19”.

Y detalló: “Hace dos semanas estaba con Covid-19, me dieron el alta hace poco. La pasé mal, pero tuve una recuperación espectacular con el doctor (Gabriel) Sayago que me hizo un gran seguimiento. Fui a correr con muy poco entrenamiento porque hace tres meses tuve también neumonía. Salí unos días a probar antes de la carrera, vi que no tenía problemas y me largué”.

“Tuve que hacer una estrategia después del kilómetro 30 para poder de llegar y fue hacer 900 metros trotando como podía y 100 metros caminando. Lo cumplí a rajatabla y en los últimos dos kilómetros fui muy despacito, ya la gente te llevaba”, cerró.

En la Media Maratón (21K) Walter Valera sobresalió. El sampedrino corrió durante 1 hora 17 minutos 28 segundos y se ubicó 47° en la general y séptimo en 40-44 años. Daniel Artigues quedó 82° y 13° en la misma división; David Gerdler 392° y 93° en 35-39; y Marcela Maciel 681ª y 15ª en 40-44.