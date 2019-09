Sampedrinos desafiaron los 42K de Buenos Aires

Al menos seis atletas de San Pedro participaron el domingo de la tradicional Maratón (42,195 kilómetros) de Buenos Aires que se desarrolló por las calles de Capital Federal con epicentro en la intersección de las avenidas Monroe y Figueroa Alcorta.

El mejor ubicado fue Esteban Peralta quien completó el trayecto en 3 horas 23 minutos 33 segundos y fue 1086º en la general y 223º en 35-39 años. "No anduve muy bien, esta carrera no salió porque tenía pensado correr en 2 horas 50 minutos pero me agarró una fatiga en el aductor en el kilómetro 18 y me cambió todos los planes. El deporte es así y más esta distancia. Lo positivo es que se llegó", contó a La Opinión el nacido en Granadero Baigorria, Santa Fe.

Además, del Running Team de Pescadores María Ivone Del Valle Gil fue 4231ª y 131ª en 35-39 años, Fernando Quintero 2186º y 424º en la misma división; el venezolano David Gerdler 3029º y 446º en 30-34; y Cristian Haldemann 2651º y 318º en 45-49. Jorge D'Andrea, por su parte, arribó 6.600º entre los 10.396 deportistas inscriptos.

El ganador fue el keniata Evans Chebet con 2 horas 5 minutos, tiempo récord. El podio lo completaron sus coterráneos Reuben Kipyego (+18 segundos) y Daniel Kibet (+1 minuto 52 segundos). El mejor argentino fue el chubutense de Esquel Joaquín Arbe quien cruzó la meta sexto en la general y fue segundo en el Sudamericano, resultados con los que clasificó a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La carrera pasó por diferentes barrios de la ciudad como Puerto Madero, San Nicolás, Recoleta, Retiro y Palermo.