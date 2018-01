Sampedrina encontró una curita usada en una lata de durazno

El martes, Ingrid Fusi, una joven sampedrina, hizo público un desagradable hallazgo en una lata de duraznos de marca Mora que compró y consumió hasta que notó que, dentro de la lata, había un apósito tipo Curitas usado.

"Terminó descompuesta, cosa que le pasaría a cualquiera, y además preocupada porque comió algo contaminado no sabe con qué. Cuando llamó a la empresa le contestaron mal y dudaron del reclamo. Si fuera mi empresa mínimamente pido disculpas y me fijo que los trabajadores usen, por lo menos, guantes", consideró su prima, que la ayudó a difundir en redes sociales la situación, por la que la empresa no dio respuestas.

"Llamé a la empresa para reclamar y me contestaron de la peor manera, con mal tono, diciéndome que cómo sabían ellos que yo no puse la curita ahí. Y que ya recibieron otros reclamos de gente que los han querido extorsionar y terminan mal... ¿Esa es la respuesta que me dan? Jamás en mi vida vuelvo a comprar esa marca", explicó la propia Fusi.

La joven había comprado una conserva producida Alisan SRL, una empresa radicada en Mendoza. En la página web de la marca, aseguran que los duraznos en mitades amarillos que compró Fusi son "cerrados herméticamente y sometidos a esterilización industrial" y que "no presentan alteraciones producidas por ningún agente físico, químico o biológico y están libres de cualquier sustancia extraña".