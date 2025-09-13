María Luján envió su mensaje al 3329 479958 para saludar a los esgrimistas de la Sociedad Italiana en el día mundial de su disciplina. Los floretistas posaron para la foto junto a su profesora Alejandra Carbone.

Ads



🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

👉🏻Alias: laopinionsp

Ads

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo





Ads

Puede interesarte