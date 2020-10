Salud y economía en pandemia: "Uno tiene que tener una mirada amplia", dijo el intendente

El intendente Cecilio Salazar recorrió el Hospital municipal este lunes por la mañana y tras la visita dialogó con los medios en una rueda de prensa prevista para que el jefe comunal se refiera a cuestiones relacionadas con la pandemia de coronavirus COVID-19.

Durante esta jornada comenzaron a regir nuevas flexibilizaciones para el aislamiento social preventivo y obligatorio, que permiten el retorno de rubros de la economía que estaban sin actividad, como los gimnasios y los talleres culturales, y la extensión del horario comercial hasta las 22.00

En ese marco, Salazar habló sobre la situación económica general, las dificultades para afrontar planes de gobierno previstos antes del aislamiento y analizó el devenir de las actividades que todavía no pueden comenzar a trabajar.

"La pandemia nos ha paralizado un poco algunos proyectos y planes, que se han ido postergando", dijo el intendente, para quien el comportamiento en general de la sociedad no ha sido bueno.

"La sociedad de San Pedro no es distinta a la del país, no es que los sampedrinos se han comportado mal y el resto bien, lamentablemente el comportamiento ha sido el mismo en todos lados", dijo ante la consulta de La Opinion.

"La gente está cansada y agotada, pero otros no tanto. Hay quienes me piden que cierre todo y otros que piden que abramos todo. Uno tiene que tener una mirada más amplia, saber que la salud está por encima de todo y que la economía, funtamentalmente en esta situación, pesa", analizó.

"Hemos decidido estirar el horario de atención de comercios hasta las 22.00, la apertura de gimnasios muy controlada. Hemos tenido algunos debates con algunos dueños de gimnasio, charlas que hemos tenido por teléfono, yo lo entiendo, sé que hay una necesidad de trabajo, gente que está esperando para reabrir su gimnasio, gente que depende laboralmente de eso", dijo el jefe comunal.

Salazar indicó que tanto él como el Gobierno nacional y el provincial entienden que "hay que ir abriendo algunas actividades que han sido postergadas en este tiempo" y que sabe que hay "gente con expectativa de que se abran rubros que todavía no abrieron".

"Hay gente que necesita trabajar, yo lo entiendo claramente. Uno tiene que ser criterioso, lo vamos a ir viendo. Hubo mensajes duros hacia mi persona pero no los he contestado, no merecen respuesta. Yo sé lo que estamos haciendo y cuáles son las determinaciones que estamos tomando, estamos en contacto permanente con todo el equipo", comentó.

En ese sentido, dijo: "He recibido mensajes y declaraciones públicas muy duras hacia mi persona. Yo soy un hombre de la democracia, vine acá por los votos y más allá de que algunos me han dicho que me queda grande el lugar porque no lo dejo abrir, cuando la gente decida en elecciones que me tengo que ir, me voy a ir".