La paciente nunca llegó a conocer a la profesional de la psicología que le asignaron. No es la única que refiere las demoras y postergaciones en los consultorios de Salud Mental de la Municipalidad.

En este caso, tras un diagnóstico complicado, la mujer recibió la indicación de iniciar un tratamiento psicológico. Fue derivada a una de las profesionales que asisten al edificio de calle Ituzaingó entre Balcarce y Güemes.

“Porque me dan turno con ella, que en fin, no la conozco, nunca tuve consulta de nada. Más de un mes, que estamos a las vueltas para que atienda”, explicó la paciente tras una nueva postergación.

“A mí me pasó en julio, pedí la consulta y aún estoy esperando atención. Tengo suerte que la gente que me rodea, no me dejó caer, porque sin ayuda profesional hubiera tomado cualquier otra decisión”, refirió la paciente cuya identidad se reserva porque en muchos casos hay profesionales que reprochan este tipo de reclamos.

Los mensajes que recibe una paciente con las postergaciones. Nunca pudo conocer a la profesional que le asignaron.

Otra persona consultó: "Podrías averiguar que está pasando con los psicólogos que atienden en los ex consultorios amarillos.?. Yo tenía turno para principios de agosto, (el cual fue sacado en julio) y ese día del turno, me escriben una hora antes que me suspendian la consulta. Me postergan el turno para el día de hoy, y lo mismo, una hora antes me mandan a qué me postergan para el mes de septiembre".

“Y después se quejan de que la gente no acude a psicólogos ni pide ayuda.. Y estos ni están para atenderte”, dijo el paciente.

En junio, por ejemplo, una psicóloga que había renunciado a su cargo les pedía a quienes asistían a su consultorio que llamen a los medios para reclamar por su restitución.

Desde La Opinión se aconsejó la denuncia al Colegio de Psicólogos, ante una clara maniobra de manipulación que se ejercía sobre personas que necesitan de asistencia en el sector público. Esa mecánica se repitió varias semanas y en coincidencia con disputas internas del área que conduce Sandra Sorbara.

“La gente que está pasando peores cosas que yo, toman las decisiones que toman y después el pueblo se lamenta. Ellos hacen figurar unos días, pero que en todo un mes no pueden atender un paciente, y no solo soy yo. ¿Cuántas personas más debe de haber?”, preguntó.

“Hablá de lo que está pasando en salud mental. Es un abandono", dijo otra paciente a fines del mes de julio cuando sufrió la cancelación de tres turnos consecutivos de su rutina quincenal de tratamiento.