El oficialismo y el bloque de Lafalce votaron en contra. Hubo debate en el recinto y algunos cruces. Rivas le dijo "mediocre" a su excompañero de lista porque consideró que el tema no era urgente. Los radicales acompañaron pero dejaron en claro que no desconocen la potestad del Concejo para confeccionar su presupuesto. Vlaeminck anunció que trabaja con "artistas locales" y un "grupo de gente" que quiere colaborar para no incurrir en gastos.