Salazar sobre Iván Paz: “Los chicos crecen, algunos bien y otros mal”

“Una decepción más”, disparó el intendente Cecilio Salazar cuando se lo consultó sobre Iván Paz, el joven concejal que él impulsó en 2013 a la carrera política y que antes de las PASO pidió licencia en su banca para evitar ser parte del grupo del partido Fe que se integró al bloque Frente de Todos.

Publicidad

De militancia antikirchnerista públicamente declarada, Paz se sintió por lo menos incómodo con la decisión del intendente de sumarse al oficialismo nacional y provincial. Cuando todo se encaminaba a que Salazar fuera candidato a diputado, su decisión se precipitó y pidió licencia en la banca.

Cuando se fue, todavía era presidente del bloque Juntos por el Cambio que, según sus propias palabras, respondía al intendente pero también al armado de Macri y Vidal en Nación y Provincia. A poco del desembarco de su suplente, Eliseo Almada, los cuatro ediles de Fe se integraron al bloque que preside el antes opositor a Salazar y ahora habitué de sus actos políticos Martín Baraybar.

“Con Ivan es algo incierto. Los chicos crecen, algunos crecen bien y otros crecen mal”, dijo Salazar sobre Iván Paz y aseguró: “No vino hablar nunca conmigo”.

“Conozco cómo se desarrolló todo. Por lo menos a mí nunca me expresó que se iba por el pase al Frente (de Todos)”, señaló sobre la partida del edil que en 2017, impulsado por el intendente, se convirtió en el candidato a concejal más votado e la historia de la ciudad.

“No me angustio, es que si vos te parás en eso y te quedas pensando porque… Yo tuve muchas decepciones, con personas a las que he ayudado. Me la re banco. Será una decepción más.

Lo saludaré, pero nunca lo pondré en un lugar otra vez”, reflexionó el intendente.

“Él vino con nosotros porque me siguió a mí, no porque estaba en un lugar u otro”, aseguró Salazar sobre el arribo de Iván Paz a la política, cuando él lo ungió primer candidato a concejal en la lista del partido Fe que completaban Horacio Neyra y Lorena Salazar, que obtuvo el tercer lugar en las elecciones y dos bancas en el HCD.