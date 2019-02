Salazar dijo que todavía no decidió si será candidato y que en su equipo "hay dos o tres que pueden ganar"

El año electoral comienza a tener definiciones camino a lo que serán las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto y las generales de octubre en las que se elegirán presidente, gobernador e intendente, además de legisladores nacionales, provinciales y locales.

En San Pedro, el foco está puesto en lo que sucederá en Cambiemos, que gobierna desde 2015 cuando Cecilio Salazar arrasó en las elecciones y se convirtió en el intendente más votado de la historia para luego, en 2017, lograr un respaldo significativo en las elecciones legislativas y romper su propio récord con la lista que encabezó Iván Paz.

Esta semana, el intendente Salazar dijo que está "analizando" su reeleción, pero que no lo tiene definido. "Lo decidiré en mayo, junio", dijo en una entrevista publicada por un medio platense este lunes, en la que aseguró: "Todavía no he pensado en la campaña porque estamos trabajando mucho".

El jefe comunal dijo que la Municipalidad demanda "mucho esfuerzo" y que "es desgastante", motivos por los que todavía no decidió si Cambiemos lo tendrá a él como cabeza de lista o acaso será otro miembro de los partidos que integran esa alianza a nivel local quien se postule como intendente.

"Hoy estoy 50 y 50 para ser candidato. El equipo quiere, en su mayoría, que sea yo", aseguró Salazar, pero señaló que entre quienes lo acompañan en la gestión "hay dos o tres que pueden ser candidatos y ganar las elecciones", sin ofrecer nombres, por lo pronto.

"He tenido la visión de armar un buen equipo de trabajo y lo he logrado. La mayoría trabaja mucho y bien. Y, dentro de eso, algunos de ellos también están en condiciones de ser candidatos", sostuvo el intendente.

En su entorno, los nombres que se barajan son los de su hijo, el secretario de Coordinación Ramón Salazar, y el del concejal Iván Paz, presidente del bloque oficialista, a quien el intendente impulsó en 2013 y a quien eligió en 2017 para que vuelva a encabezar su lista.