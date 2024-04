“El intendente o quien esté encargado ¿sabrá que la mercadería que se le da a las familias que necesitan ahora tiene nuevo método de horario y día de entrega del 1 al 10 pero que ya el 5 no tienen más mercaderías para dar?. Yo me pregunto si, según ellos llevan un listado de las familias por la cual le mandan la mercadería de gobernación, ¿cómo puede ser que no esté la mercadería de la familia que fue a buscar y le dijeron ya no hay más?. Dónde va esa mercadería que no se le da a la familia necesitada?. Y esta es la mercadería una vez por mes ,lleno el deposito, pero no hay más!. Esto es para una mamá con cuatro niños y dos con autismo y uno con bajo peso y la leche no le dan!”, reclamó Alejandra y envió la foto.