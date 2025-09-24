Ruta 9: volcó un camión cargado con carne en la zona de Río Tala
Ocurrió en el carril Rosario - Buenos Aires. El conductor y su acompañante, oriundos de Ramallo, resultaron con lesiones leves.
Un camión Mercedes Benz con cámara de frío cargada con carne vacuna volcó este martes en el kilómetro 156 de la ruta 9 cuando circulaba por el carril Rosario - Buenos Aires.
Por razones que la investigación procurará establecer el conductor perdió el control del vehículo en la autopista, a la altura de Río Tala, y quedó apoyado sobre el lateral izquierdo.
El chofer, de 34 años, y el acompañante, de 27, ambos oriundos de la ciudad de Ramallo, resultaron con lesiones de carácter leve.
Personal de Policía Vial San Pedro trabajó en la zona para asistir el tránsito, puesto que la circulación estuvo parcialmente obstruida hasta tanto removieron el vehículo siniestrado.
