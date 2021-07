Ruta 191: por los pozos, al menos cuatro autos rompieron una rueda

Al menos cuatro autos que viajaban este viernes por la mañana por ruta 191 rompieron una rueda producto de pozos que hay en el tramo que va desde Pueblo Doyle a ruta 9.

“Agarré un pozo frente a la granja, a la altura de la primera línea de tensión, que lo alcance a esquivar pero rompí goma y llanta”, contó una de las damnificadas a La Opinión mientras aguardaba a un costado de la arteria provincial que la auxilien.

“Esta ruta la transitamos siempre y el pozo, que es conocido, nunca lo vi de este tamaño. Me lo encontré, no venía nadie de frente, si no es un peligro”, agregó.

No fue el único automóvil perjudicado. Una mujer que se desempeña como policía tampoco pudo seguir circulando porque se le rompió una rueda y a unos 500 metros se encontraba otro auto con el mismo problema.

Mientras aguardaba ayuda, a otro vehículo que lo asistió se le estaba desinflando una de las cubiertas luego de que su conductor no alcanzó a esquivar un pozo.

Los casos ocurrieron esta mañana, alrededor de las 7.30, en la mano que va hacia San Pedro. “Con la neblina no se ve nada, aunque sea que los señalicen a los pozos. Que hagan algo”, reclamó un automovilista.

La repavimentación de la ruta 191 es una obra comprometida por el Gobierno provincial para este año y contempla el tramo que va desde San Pedro hasta Arrecifes, es decir entre los cruces con la Ruta Nacional N° 9 y 8.