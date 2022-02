Rueda de reconocimiento negativa para los detenidos del Caso Andreani: “Esto es para celebrar”

Este martes tuvo lugar en la Comisaría local la rueda de reconocimiento prevista en el marco del caso Andreani, el asalto que sufrió el reconocido empresario postal Oscar Andreani en su casa de campo ubicada en el km 152 de la ruta 9.

Las víctimas del asalto no pudieron identificar a ninguno de los siete detenidos como parte de la banda que los abordó el domingo 23 de enero por la noche, lo que fue celebrado por los familiares de los imputados, que desde el primer día reclamaron por su inocencia.

La abogada Yamila Gómez, representante del estudio jurídico del nicoleño Adolfo Suárez Erdaire, que ejerce la defensa particular de la mayoría de los detenidos, les informó que tras el resultado negativo solicitó la excarcelación inmediata de los acusados.

“Esto es para celebrar, que no hayan podido identificar a ninguno”, les dijo la abogada Gómez a los familiares de los detenidos, que se agolparon en la Comisaría a la espera del resultado de esta pericia.

“Nos dijo que todavía están peritando celulares, las ropas, las huellas, pero lo principal fue que no los reconocieron. Eso es lo fundamental”, dijo Sara, madre de Willam Sánchez, uno de los que fue detenido porque presuntamente aparecía en las imágenes de las cámaras de seguridad.

“Yo siempre supe que él no era, yo vi los videos y me di cuenta enseguida”, dijo Sara mientras esperaba para ingresar a verlo, puesto que hace una semana que no tienen visitas. “Esperemos que ahora siga todo el proceso pero con ellos en casa”, agregó.

El padre de Leandro “Leito” Molina, también celebró: “”Estoy contento porque les dio negativo. Pero hay que seguir esperando. Yo creo que lo único que podía dejar detenido a mi hijo era esto, después no le sacaron nada. Ya tendrían que darle la libertad, calculo”.

“Yo sabía que mi hijo era inocente”, dijo, por su parte, la madre de Gastón Bedetti. “Ahora lo único que pido es que le paguen los golpes que le pegaron”, se quejó.