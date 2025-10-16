Rotura de caño generó una fuga de gas en Chivilcoy al 2900
Personal que trabajaba la zona rompió accidentalmente tubería de la vereda. Empleados de Litoral Gas trabajaron en la zona y controlaron sin complicaciones la pérdida.
Durante la tarde de este miércoles, una fuga de gas tuvo lugar en Chivilcoy al 2900 y requirió la intervención de Bomberos.
Una unidad de voluntarios llegó al lugar, tras ser alertada por un llamado telefónico, sobre la rotura de un caño de madre.
El bombero a cargo, Héctor Keudell, explicó a La Opinión que una máquina excavadora trabajaba sobre la vía pública y rompió un caño.
Refirió que monitorearon la situación y que personal de Litoral Gas llegó al lugar y trabajo alrededor de dos horas hasta que reparar la fuga.
