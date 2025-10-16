Durante la tarde de este miércoles, una fuga de gas tuvo lugar en Chivilcoy al 2900 y requirió la intervención de Bomberos.

Una unidad de voluntarios llegó al lugar, tras ser alertada por un llamado telefónico, sobre la rotura de un caño de madre.

El bombero a cargo, Héctor Keudell, explicó a La Opinión que una máquina excavadora trabajaba sobre la vía pública y rompió un caño.

Refirió que monitorearon la situación y que personal de Litoral Gas llegó al lugar y trabajo alrededor de dos horas hasta que reparar la fuga.

