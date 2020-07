Rosa, la sampedrina de 62 años que suma más de 12 mil seguidores en Tik Tok

Cristina López tiene 62 años y es "una tiktokera de San Pedro". Aunque la conocen mejor como Rosa, porque trabaja en la Municipalidad hace muchos años, es "Crisl61" en Tik Tok, la app que explotó en pandemia como forma de entretenimiento para personas de todas las edades.

"Soy Cris, pero soy conocida como Rosa. Trabajo en la municipalidad e hice Radio Voz 2. También de ahí me conocen. Ahora estoy haciendo muchos vivos a la noche y veo que hay gente de San Pedro, y me encantaría seguirlos y que me sigan", contó a La Opinión.

La pasión de Crisl61 por el Tik Tok comenzó en cuarentena, de la mano de su nieto: "Mi nieto me dice: 'Mirá, abuela, esta aplicación nueva'. Descargó la app y un día empecé a hacer uno. Y me gustó... y me gustó. Y ahora no me pueden ni ver haciendo Tik Tok".

"Yo lo hago porque me divierto. Además, me conoce todo el mundo acá el humor que yo tengo. Hago muchos, a veces 11, 12, 14 por día. Le gusta a la gente. Ahora tengo 12.300 seguidores y muy lindos mensajes. Tengo que gente que va a venir a visitarme cuando se levante la cuarentena. Muchos amigos", dijo por último.