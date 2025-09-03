Rompieron un candado y robaron una hormigonera en plena madrugada
Ocurrió en Selada y Aulí, en el barrio Banfield. Los delincuentes quedaron registrados por cámaras de seguridad de la zona. El propietario radicó la denuncia y aguarda el accionar de la Justicia.
Vecinos del barrio Banfield denunciaron un nuevo hecho delictivo ocurrido en la zona, con delincuentes que irrumpen en las viviendas para llevarse lo que encuentran a su paso.
Ocurrió este lunes por la madrugada, alrededor de las 6.00, en Sargento Selada casi Aulí, donde dos ladrones quedaron registrados por las cámaras vecinales en el momento de la comisión del delito.
Los delincuentes rompieron un candado para acceder a una casa y huyeron con una máquina hormigonera que estaba en el patio delantero de la vivienda.
Levantaron la máquina y se la llevaron a pie en plena madrugada, por el medio de la calle, como si nada.
Los propietarios radicaron la denuncia y aguardan el accionar de la Justicia para dar con los autores, que estarían identificados.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión