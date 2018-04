Rodrigo Salazar no estará en el Argentino de Rosario

Rodrigo Salazar no es parte del equipo de Provincia de Buenos Aires que compite hoy y mañana en el 98° Argentino de mayores que organiza la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) en el Estadio Municipal Jorge Newbery de Rosario.

"Tuve unos problemas personales y ando medio enfermo, caí en cama con los cambios de clima y no pude viajar. Tenía la idea de viajar porque este año tengo el Sudamericano U23 y quería ir a correr fuerte por lo que es el Nacional. Hay que esperar, descansar y después volver a entrenar bien para el Provincial y Nacional de mi categoría también", aseguró el joven a La Opinión.

El sampedrino tenía previsto competir en los 3.000 metros con obstáculos, su especialidad. Incluso, señaló que venía entrenando "bien" y "bajando las marcas". Y admitió: "Obvio que no iba salir la marca para un Sudamericano pero me iba a servir para medirme y bajar la marca e ir a buscarla más adelante. No se dio, me tengo que recuperar y volver de a poquito para ver si se puede llegar más adelante".

El certamen nacional contará con los mejores exponentes del país en cada disciplina y servirá para designar los representantes de Argentina para los Juegos Odesur de Cochabamba, Bolivia, 2018.