Rodrigo Salazar fue cuarto en su especialidad en el Provincial U23

Rodrigo Salazar finalizó cuarto en los 3.000 metros con obstáculos de la 14ª edición del Provincial U23 que se llevó a cabo hoy en la pista municipal Justo Román de Mar del Plata con organización de la Federación de Atletismo local (FMA).

El sampedrino completó el trayecto en 9 minutos 47 segundos y mejoró su marca personal en la prueba que es su especialidad pero no le alcanzó para lograr una medalla. "Me hubiera gustado bajar más mi marca pero bueno. Definimos a lo último el tercer puesto y por una cabeza me ganaron", señaló a La Opinión el joven que representa a Ciudad de Campana.

El próximo objetivo de Salazar será el Nacional que se desarrollará el 3 y 4 de noviembre.