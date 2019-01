Rodrigo Godoy, el joven que recibió un machetazo en una usurpación, salió de terapia intensiva

Rodrigo Godoy, el joven de 26 años que el martes por la noche recibió un machetazo durante una discusión que mantuvo con otro muchacho que, como él, usurpó el terreno de Bozzano y Ansaloni, donde funcionaba la cancha de fútbol del club Independiente, se recupera favorablamente.

"Lo sacaron de terapia y lo pasaron a sala común, pero no está bien, porque ahora tiene siete meses de recuperación, tres en el hospital", contó Susana, la madre del joven, quien habló este viernes con Lilí Berardi a través de APA.

"Se va a tener que cuidar mucho, a consecuencia de ese golpe, esa herida cortante que tiene, no va a quedar bien, puede tener secuelas", aseguró y agregó: "Mueve las manos, pero todavía está muy delicada, no fue un golpe así nomás, lo podría haber matado".

"Rodrigo no tiene nada que ver, él tiene una casa, un departamentito, no sé por qué estaba ahí", dijo su madre y aseguró: "Él tiene una casita, estaba cuidando un lugar para otro, porque la persona que fue a ese lugar trabajaba y no quería dejar solo".

El domingo, por la mañana, cuando La Opinión llegó al predio, Rodrigo fue el primero en hablar. "Por necesidad, lo tomamos. Ojalá que Cecilio (por el intendente Salazar) nos dé la oportunidad de tener un terreno", dijo Godoy, que estaba junto a otro muchacho.

Sobre su situación, explicó: "Antes alquilábamos, 8.000 pesos de alquiler, más la luz, el canal y el wifi se nos iban como 12.000 pesos" y agregó que habían pedido ayuda en el Municipio, pero como "está en una situación crítica", decidieron "hace esto", tomar el predio.