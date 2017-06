Robos y alerta en la zona de Miguel Porta y Alvarado

"El sábado por la noche entraron a robar a mi casa, barretearon la puerta del frente, ya que intentaron entrar por las rejas de atrás y no pudieron. En mi casa estaba mi madre, postrada, de 93 años y la señora que la cuida, muy tranquilo el tipo abrió la puerta del dormitorio donde estaba mi madre", dijo María Laura esta tarde a La Opinión, preocupada por varios hechos que se registraron en la zona de la calle Miguel Porta entre las calles Dávila y Alvarado.

El delincuente "creyó que dormían y comenzó a revisar el comedor. Por suerte la persona que cuida a mi mamá salió creyendo que era mi hijo e intentó asustarlo diciéndole que llamaría a la policía si no se iba", dijo la víctima casi agradecida porque sólo se llevaron su bicicleta desde el patio de la vivienda.

El lunes radicó su denuncia pero dio cuentas de otros problemas registrados recientemente en la misma zona: "Nos tienen rodeados y acosados, en un mes en mi casa robaron y rompieron dos autos que estaban de visita, le robaron a mi vecina a las 13.00 e intentaron entrar en la casa del frente; todo en unos días. Fuimos a hacer la denuncia y pedimos hablar con el comisario Catalano, quien no estaba por un problema de salud y nos atendió el segundo del comisario. Se mostró muy preocupado, al menos le creímos. Ayer mando a dos policías a recorrer la cuadra por la mañana, a la tarde ya no estaban y no los volvimos a ver".

"Tenemos mucho, muchísimo miedo ya que comprobamos que la próxima vez entran y nos pegan un tiro o nos muelen a palos", concluyó la mujer.