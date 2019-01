Robos en el campo: no se salvan ni las sandías de los chicos

Los robos en la zona rural son habituales y constantes. Nada amedrenta a los delincuentes que, a pesar de las rondas de patrulleros, las medidas que disponen los productores y las cámaras de seguridad que los registran, no dudan en seguir ingresando a establecimientos para robar lo que encuentren a su paso.

"Mis nenes habían puesto, frente al galpón en el campo, dos surquitos de sandías y melones. Anoche pasaron a caballos, con un carrito o no sé qué, se llevaron todas las sandías, estuvieron comiendo melones ahí, no dejaron nada. Una cosa de locos", comentó un productor rural a otros con los que comparte un grupo de WhatsApp en el que suelen avisarse entre sí por intentos de robo y situaciones de inseguridad.

El hecho ocurrió el viernes pasado por la noche y el mensaje llegó al grupo el sábado. Sucedió en un establecimiento rural ubicado en ruta 1001, donde los ladrones parecen tener cierta propensión a entrar cada tanto, por las dudas, para llevarse lo que encuentren a mano, a pesar de haber quedado registrados en las cámaras de seguridad en infinitas oportunidades.

"Fui a la comisaría y no había nadie que tome denuncias. Así que si te roban un viernes a la noche, tenés que esperar hasta el lunes para hacer la denuncia", comentó el productor, que expuso su enojo a quienes lo atendieron y se retiró de la dependencia policial. No es la primera vez que en los últimos meses algún damnificado por un hecho de inseguridad señala que les dicen que"hasta el lunes" no pueden recepcionar el caso.