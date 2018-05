Robos, arrebatos y tiros en el parte policial del 25 de Mayo

El reporte policial de la fecha patria resume una importante cantidad de hechos delictivos que comenzaron cerca de las 11 de la mañana del jueves. Dos personas robaron un camión que estaba estacionado en Benefactora Sampedrina al 1200. Allí tras intimidad verbalmente al chofer le arrebataron en vehículo en el que transportaba productos de la marca Marolio. Se trata de un Ford modelo F 4000 que más tarde fue hallado en calle Dávila y Mateo Sbert donde se pudo constatar el faltante de 12 paquetes de fideos. De inmediato se ordenó un allanamiento de urgencia en calle Bozzano al 1400 en el domicilio de uno de los autores. Allí encontraron los alementos robados mientras que en otra vivienda donde reside su cómplice no hallaron nada.

También en cumplimiento de una diligencia judicial, la policía logró recuperar en una vivienda de 21 Bs entre Liniers y Facundo Quiroga una motocicleta ZANELLA ZB 110 que había sido robada el 21 de Mayo. Desde allí trasladaron a una joven de 21 años que fue notificada por la Fiscalía por cometer el delito de "Hurto".

Por su parte la Policía Rural y el Destacamento Vial lograron interceptar en el acceso a Río Tala sobre la ruta 1001, un camión Mercedes Benz cuyo chofer de 44 años transportaba 12 medias reses de carne porcina de aproximadamente 40 kg cada una. Se le requirió la documentacion y allí se constató no solo que no poseía elementos para acreditar la propiedad sino que no contaba con los controles de Senasa y bromatología además de carecer de cámara refrigerante para preservar la carga. Por ese motivo la carne fue decomisada y se instruye una causa por "Averiguación de ilícito".

Más tarde los agentes identificaron a un hombre de 28 que tenia un pedido activo de paradero solicitado el pasado 31 de marzo por la justicia nicoleña. Fue en 25 de Mayo y Honorio Pueyrredón donde los efectivos interceptaron al sujeto para derivarlo a la Comisaría.

Por la noche se produjo el episodio en el que resultó herida la madre de Alexis Sánchez y dos menores en el barrio 104 viviendas.

También el jueves fue aprehendido por "violación de domicilio" un joven de 18 años que estaba sobre el techo de una vivienda ubicada en Manuel Iglesias al 1200.

En el Barrio La Tosquera y con aporte de las dependencias del destacamento del lugar al que se sumó el de Río Tala, la policía logró apresar a dos jóvenes de 17 y 21 años que de desplazaban en una moto. Ambos habían robado el vehíuclo en calle Almirante Brown y Pellegrini, a una cuadra de la Municipalidad.

Por último ya en la madrugada del viernes, detuvieron a un joven de 19 años quien con la colaboración de otras tres personas ingresaron a una vivienda de calle Saavedra 1320 en la que habita una mujer de 68 años que fue amenazada con arma blanca junto a su nieto y obligada a entregar dinero en efectivo.