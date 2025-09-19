Personal del destacamento de Santa Lucía aprehendió a jóvenes de 25, 22 y dos de 20 años que robaron en un comercio de la localidad. Además, uno de ellos intentó darse a la fuga y sustrajo un auto estacionado en la vía pública.

El robo ocurrió este jueves por la tarde en una despensa de propiedad de una mujer de 60 años, de donde los delincuentes se llevaron dos packs de latas de cerveza y una bondiola de 800 gramos.

La mercadería robada en el comercio.

Tras una alerta al 911, los efectivos interceptaron a los sujetos en la plaza San Martin de la localidad. En el lugar secuestraron la mercadería robada y aprehendieron a tres de los jóvenes, ya que, momentos antes, el otro delincuente de 20 se había dado a la fuga.

Los efectivos iniciaron tareas de investigación para hallar al delincuente prófugo. Momentos después fueron alertados por un transeúnte que refirió haber visto a un joven cuando robaba un auto Ford Fiesta que estaba estacionado en las calles Ayacucho y Maipú.

La policía dispuso un operativo cerrojo en el que pudieron dar con el delincuente, que resultó ser el mismo prófugo de 20 años, que intentaba escapar a bordo del auto robado.

El auto robado por el delincuente de 20 años.

Tras notar la presencia policial, el sujeto perdió el control del vehículo durante la persecución y se estrelló contra una alcantarilla.

Finalmente, los efectivos lograron detenerlo. El auto fue secuestrado y restituido a su propietario. Interviene en el caso la Fiscalía en turno.

