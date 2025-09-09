La policía detuvo este lunes por la noche a un delincuente que horas antes había robado una motocicleta estacionada en las salas velatorias de Coopser, en 3 de Febrero al 1400.

Tiene 30 años y fue interceptado en la zona de Sarmiento y Rafael Obligado, cuando circulaba en la moto tipo 110 cc roja sustraída por la tarde.

El delincuente llevaba puesta la misma campera con la que quedó registrado en imágenes de cámaras de seguridad de Coopser, que permitieron a la policía identificarlo.

El aprehendido cuenta con antecedentes penales y fue trasladado a la Comisaría, imputado por el delito de robo agravado, a disposición de la Justicia.

