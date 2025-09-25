La policía, junto a efectivos del GTO, aprehendieron a un delincuente de 32 años que había robado en un comercio. Sucedió este miércoles por la tarde.

La denuncia del robo fue radicada por el dueño del local, un hombre de 32 años, que reportó que el delincuente sustrajo diversos elementos del negocio y luego huyó de la escena.

Los efectivos lograron interceptar al sujeto, que cuenta con una larga trayectoria delictiva, cuando escapaba por un campo lindero a la zona de las vías del tren. En el lugar secuestraron un arma blanca y los elementos robados.

El sujeto fue aprehendido y trasladado a la Comisaría, donde permanece a disposición de la Justicia. Interviene en el caso la Fiscalía en turno.

