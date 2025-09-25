Robó en un comercio, intentó huir y lo detuvieron
El sujeto fue interceptado por la policía cuando escapaba por un campo cercano a las vía del Ferrocarril tras robar diversos elementos en un local. Sucedió este miércoles por la tarde.
La policía, junto a efectivos del GTO, aprehendieron a un delincuente de 32 años que había robado en un comercio. Sucedió este miércoles por la tarde.
La denuncia del robo fue radicada por el dueño del local, un hombre de 32 años, que reportó que el delincuente sustrajo diversos elementos del negocio y luego huyó de la escena.
Los efectivos lograron interceptar al sujeto, que cuenta con una larga trayectoria delictiva, cuando escapaba por un campo lindero a la zona de las vías del tren. En el lugar secuestraron un arma blanca y los elementos robados.
El sujeto fue aprehendido y trasladado a la Comisaría, donde permanece a disposición de la Justicia. Interviene en el caso la Fiscalía en turno.
