El viernes en horas de la noche, el establecimiento del horticultor Paulino Acosta fue nuevamente saqueado.

El productor de verduras y hortalizas tiene sus invernáculos detrás de las vías del ferrocarril en un predio lindero a Chimex, la plata de bicarbonato que funciona sobre el callejón que desemboca en la ruta 191.

El lugar es blanco del accionar de los delincuentes que “llegan a caballo, se llevan todo y tienen algún vehículo que los espera”, señaló.

“Yo soy un pequeño productor hortícola. Tengo verduras. Y me llevaron dos motocultivadores”, dijo la víctima, que espera recuperar sus herramientas antes de que sean vendidas.

“Me rompieron los nylon de los invernáculos. Vino la policía, la Policía Científica, la Patrulla Rural, pero bueno, hasta ahora no apareció nada. No tengo ninguna novedad”, agregó Paulino este miércoles y recordó: “Ya me robaron un montón de veces”.

Los ladrones dañaron todos los invernáculos del establecimiento hortícola de Paulino Acosta.

Esta vez se llevaron varias de las herramientas que utiliza para su tarea: “Me llevaron una mochila que tengo, que uso para trabajar”, dijo y apuntó a que el propio comisario Rubén Darío Tenorio estuvo en su establecimiento para recoger todos los indicios que puedan llevarlo a encontrar a los ladrones.

A la hora de reconstruir lo sucedido, Paulino dijo: “Vinieron a caballo, de acá atrás, entraron en el campo, cortaron alambre y dejaron los caballos y se vinieron caminando por dentro del campo para el sector donde tengo los invernáculos”.

“Los motocultivadores son dos, uno tiene un motor Niwa amarillo, de 6,5 HP; son rojos los dos, el otro tiene un motor negro”, detalló.