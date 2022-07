Robo de autoestéreos: al menos dos hechos en las últimas horas

Al menos dos episodios delictivos relacionados con el robo de autoestéreos fueron reportados en las últimas horas, ambos en vehículos estacionados en la vía pública. En uno de los casos, cámaras de seguridad registraron el hecho. En el otro, la policía aprehendió al delincuente.

Uno de ellos ocurrió en Riobamba y Combate de Obligado, donde un utilitario perteneciente a la empresa Serimanía Gráfica fue forzado por un ladrón que se llevó el estéreo y huyó. Allí, las cámaras del comercio, que inauguró local recientemente, detectaron el momento.

“Nos acabamos de mudar ahora, después de tantos años pudimos hacer nuestro propio local, en Riobamba 685, lamentablemente nos bautizaron con un pequeño robo, digo pequeño porque es la tercera vez que nos roban”, dijo Patricio Altolaguirre, titular del comercio, en Radio Cuarentena.

Se percató del robo porque al salir notaron que el vehículo, que estaba estacionado en la puerta del negocio, tenía la puerta abierta y faltaba el estéreo. “Nos pusimos a ver las cámaras de seguridad y así fue”, contó.

“Los vecinos dicen que no es la primera vez que sucede”, dijo Altolaguirre, quien desconoce quién puede ser el delincuente que le robó el estéreo. “En el video no se le ve bien la cara, sí la ropa que tiene puesta y demás, pero la verdad es que no sé”, señaló.

El otro episodio ocurrió alrededor de las 6.30 de la madrugada de este viernes en Petrona Simonino al 300, donde un joven robó el autoestéreo de un Renault 21 que estaba estacionado en la vía pública en esa cuadra.

La policía, alertada por el propietario, un hombre de 57 años, logró detener al delinucente en la zona de Ansaloni y Casella cuando huía con el aparato robado momentos antes.