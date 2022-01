Roberto Gómez, presidente del Foro de Seguridad: “Cada uno se rasca donde le pica”

Por Roberto Gómez – Presidente del Foro Municipal de Seguridad

Publicidad

“CADA UNO SE RASCA DONDE LE PICA”. Es lo que expresa un viejo refrán popular. Y, en Seguridad —desgraciadamente—, también se cumple. Ante los últimos acontecimientos delictuales en el partido de San Pedro, desde el Foro Municipal de Seguridad, NO SOLO NOS SOLIDARIZAMOS con las víctimas, sino que también DENUNCIAMOS LA INACCIÓN de aquellos que deben bregar por la Seguridad de los bienes y las personas de nuestro Distrito.

Este organismo, siempre se ha preocupado, ocupado y —lo continúa haciendo— por cada vecino o Institución que se acercó a manifestarnos un problema y, hemos efectuado la correspondiente denuncia ante las autoridades pertinentes. Atendemos los reclamos de quienes fueron víctimas, sin importar si son del casco urbano o rural.

Actualmente —con justa razón— la queja es del sector rural. Ahora bien, a este Foro de Seguridad, creado por Ley No 12154 de la Pcia. de Bs. As., lo integran 16 instituciones, entre ellas, las tres Asociaciones o Instituciones ligadas al campo de nuestro partido, que tienen representación en el seno del Foro, pero en algunos casos, nunca asistieron a una sola reunión, donde se trataron temas relacionados con ese sector.

Sabemos que una nota o una reunión no cambia sustancialmente la realidad de la INSEGURIDAD, pero, siendo más los que peticionan, hay más chances de ser escuchados y obtener respuestas satisfactorias. Preguntémonos: ¿Qué respuestas “claras, comprobables, visibles, tangibles”, recibieron las entidades que se reunieron en varias oportunidades —a solas— con el Ministro de Seguridad provincial y sus secretarios? ¡NINGUNA! ¿Y saben por qué? Porque digan lo que digan, escriban lo que escriban prometan lo que prometan, hasta tanto no se desburocratice el APARATO DE SEGURIDAD, estas reuniones sólo sirven para ganar tiempo, aplicar medidas espasmódicas y emparchar lo actual. Parte de esa desburocratización, es un “real control”, de todos los componentes de la Institución policial.



También —en gran medida—, las autoridades políticas, contribuyen a la burocratización al descontrol y descreimiento. Tal vez, recordarán que las crónicas periodísticas nos señalaban —en más de una oportunidad—, que un mismo móvil policial era presentado en distintos distritos, intentando hacer creer, que se dotaba a distintas dependencias, cuando el realidad no era así.

Como ejemplo del faltante de móviles, el CPR (Comando de Prevención Rural) de San Pedro, para patrullar 1490 km de rutas y caminos veciales y, una superficie de 1300 Km2, en marzo del 2021 disponía de 21 efectivos y 5 móviles operativos. En octubre del mismo año, 16 efectivos y 6 móviles de los cuales solo 2 eran operativos y hoy —casi un año después—, cuenta con 16 efectivos y 4 móviles operativos.

Entonces —con argumentos valederos— el responsable del CPR puede justificar que el patrullaje preventivo no se realiza en óptimas condiciones, por falta de personal y equipamiento. Se viene solicitando desde años —desde ese Foro—, la puesta en vigencia de la Ordenanza No. 6330 que legisla sobre la INSTALACIÓN DE BUZONES PARA DENUNCIAS ANÓNIMAS, pero, cuando un alto funcionario municipal mencionó en una reunión del Foro de Seguridad, delante de varios asistentes (consta en acta), para qué los vamos a instalar, a ver si nos denuncian a nosotros mismos, qué puede esperar la ciudadanía.

Ciudadanos, este FORO, es parte del Sistema de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y, no apaña a delincuentes con o sin uniforme, tampoco defiende las INEFICIENTES POLÍTICAS DE SEGURIDAD, implementadas por cualquier espacio político gobernante. Bregaremos, como lo venimos reiterando desde siempre que: LA SEGURIDAD ES UN DEBER DEL ESTADO, PERO ES OBRA DE TODOS.