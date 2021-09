Robaron una casa de celulares en Pellegrini al 600: rompieron la vidriera y se llevaron todo

Delincuentes vaciaron una casa de celulares ubicada en pleno centro. Ocurrió este jueves por la madrugada en Pellegrini al 600, donde rompieron la reja del frente y la vidriera para llevarse todos los teléfonos que estaban en exhibición.

Julieta, titular de JM Celulares, contó que este viernes, cuando llevaba a sus hijos al jardín, desde comercios vecinos le avisaron lo que había ocurrido. Al llegar a su local se encontró con el candado de la reja roto, el vidrio destrozado y la vidriera vacía.

“Fue a las 3 menos diez de la mañana, me levantaron las cámaras de afuera, cortaron el candado de la reja, rompieron el vidrio de donde estaban los teléfonos y se llevaron todo, sólo dejaron un teléfono barato”, relató.

Se llevaron todo lo que había en la vidriera: iPhone 6, iPhone 6 plus, Moto e7, Moto g20, un Motorola e6s usado, entre otros equipos. “Me dejaron solamente lo que no tenía en la vidriera, dos teléfonos que estaban en el mostrador”, señaló.

Por lo que pudo detectar en las cámaras de seguridad, el robo duró alrededor de tres minutos. Los delincuentes llegaron en un auto, cortaron la reja, rompieron el vidrio,tomaron los teléfonos y se fueron.

“Lo tenían planeado porque levantaron la cámara, vinieron con un cortacandados”, aseguró Julieta.

Como los delincuentes levantaron las cámaras de videovigilancia del exterior del local, no se ve su accionar. Desde las interiores puede divisarse a “un muchacho con una campera cremita con una franja que rompe el candado”. Desde Riesgo Cero, la empresa de seguridad que tiene su local en l esquina, pudieron ver “que paran en un auto, hay movimiento, suben bajan, hacen esto y se van”.

Julieta abrió su local en diciembre, luego de comenzar su actividad en redes sociales. “Abrí hace poco, con mucho esfuerzo y sacrificio”, contó.

La vidriera desde adentro, rota y vacía. Foto: La Opinión.

Víctima de violencia de género, con restricciones perimetrales incumplidas y una Justicia que no acompaña, sola con sus hijos y soportando hostigamiento por parte de su expareja, que llegó a prenderle fuego el auto a su novio actual, la joven había logrado sobreponerse y ahora sufrió este robo.

“Yo pude rehacerme sola con mis dos hijos, me vuelvo loca para abrir para conseguir alguien que los cuide o vengo con ellos al local. Estaba contento con este logro, me había podido mudar a una casa con dos habitaciones, ayer fue el primer día, ahora no sé cómo voy a pagar el alquiler del local, de mi casa”, indicó.