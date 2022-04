Robaron tres ruedas de un acoplado y una bici en un vivero

El propietario de un vivero ubicado en el camino al paraje El Espinillo denunció el robo de tres ruedas de un acoplado y una bicicleta playera, elementos que fueron sustraídos del establecimiento rural el domingo cerca del mediodía.

“Hay testigos que los vieron, pero no sabían que iban del campo mío”, dijo Rubén, víctima del robo, en Radio Cuarentena este martes, cuando relató lo ocurrido tras radicar la denuncia en la sede del Comando de Prevención Rural ubicado en ruta 191.

Lo que pudo reconstruir del hecho es que los delincuentes eran dos y circulaban cada uno en una motocicleta. “Se tomaron el trabajo, vinieron con llaves, han estado trabajando toda la mañana, porque los vieron pasado el mediodía, una y pico, ya estaba la llovizna medio fuerte y el camino medio patinoso para andar”.

“Tuve suerte que no me llevaron el acoplado, se ve que tenían el encargue de gomas. Se llevaron tres y me dejaron una”, relató el damnificado y aseguró “Uno está cansado de los robos”.

“Yo tengo vivero y, con los plantines, no es vida lo que hacemos: tenemos que estar cuidando que no te los afanen, porque vienen y en un rato te afanan una sartenada de plantines”, comentó.

“La Justicia está a favor de los chorros, si uno le pega un tiro a este malandraje, va preso enseguida, aparecen diez patrulleros en el campo, ahora cuando uno llama…”, se quejó el viverista.

Además, señaló que tiene expectativas respecto del nuevo titula de la Policía Rural, Rubén Darío Tenorio, tras mala experiencia con su antecesor, Gastón Cabrera. “El comisario anterior dejaba mucho que desear”, dijo.

También tuvo reclamos respecto de la atención en la dependencia policial local. “En muchos casos de robo de plantas he llamado y los de la Comisaría te preguntan quién habla, cuántos años tenés, si sos soltero, no sé. Les digo que luego me tomen todos los datos que quieran, pero que me manden el móvil. Y si no te dicen que corresponde a la Rural, que llame a la patrulla rural, y uno queda en medio de la nada”, señaló.