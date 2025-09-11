Personal policial del destacamento de Río Tala y del destacamento de La Tosquera secuestraron elementos que habían sido robados momentos antes de un camión que se encontraba detenido en la banquina de ruta 9 carril Buenos Aires – Rosario.

El hecho ocurrió este miércoles durante un operativo en el que los efectivos divisaron a dos hombres que, tras notar la presencia policial, se dieron a la fuga por la zona del campo.

En la huida, abandonaron diversos objetos que habían sustraído del interior de un camión Iveco 330 conducido por un hombre de 37 años oriundo de Buenos Aires, a la altura del kilómetro 157 de la autopista.

Los productos eran cuatro bolsas de arpilleras que tenían hojas de sierras, dos cajas de tripa de embutidos y 17 rollos de papel film que fueron secuestrados para ser restituidos a su propietario.

