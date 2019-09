Robaron más de 5000 plantines de un vivero y sospechan que alimenta el "mercado interno"

Este lunes, propietarios del vivero Dani, ubicado en la zona de La Buena Moza, denunciaron un nuevo robo en el establecimiento. Esta vez, los delincuentes se llevaron "5000 plantines de ornamentales", según informó a La Opinión Karina Kissling.

Daniel Soria, esposo de Kissling, se percató del robo cuando fue a hacer una recorrida por un lote donde tenía los plantines en etapa de crecimiento. En la denuncia, los productores viveristas detallaron que les faltaron 3000 evónimos de dos especies distintas, 1000 photinias, 1000 margotas de jazmín al cabo y margotas de magnolias púrpuras.

Los viveristas estimaron que los plantines robados tienen un valor de alrededor de 100.000 pesos. No estaban asegurados y no poseen sistema de seguridad en el sitio de donde los delincuentes se los llevaron, una zona sin alambrado perimetral.

"Ya no se puede ni producir. Lo más lamentable es que nada se puede hacer", se quejó Karina Kissling en diálogo con La Opinión. La viverista sospecha que los plantines que robaron en su propiedad podrían tener como destino el "mercado interno".

"Hay muchos robos y los colegas no denuncian, así parece que no pasa nada. Hay que animarse a denunciar", señaló la productora de La Buena Moza, cuyo planteo resonará en la Cámara de Viveristas, puesto que la sospecha de "el mercado interno" no podría tener otro destinatario que los propios colegas.

"Me hago caro de todo lo que digo", sostuvo Kissling, visiblemente molesta por la situación que denunció este lunes en la sede del Comando de Prevención Rural, ubicado en la ruta 191.