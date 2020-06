Robaron la virgen de Luján de la gruta de Sargento Cabral y Mitre

Este martes, un automovilista que salía de la ciudad se sorprendió al pasar por la gruta de la virgen de Luján ubicada en la interesección de Sargento Cabral y Mitre, en inmediaciones de la rotonda de acceso a la ciudad, cuando notó que la imagen no estaba y que el vidrio estaba destrozado.

"Acabo de salir de San Pedro y veo que se robaron la virgencia de Luján que tenemos en la rotonda, una vergüenza, con qué motivo, no sé", señaló el conductor y agregó: "Yo me persigno todos los días cuando paso, cuando entro y salgo. El vidrio está roto y está vacío, y la virgencita no está".

El sitio está ubicado a unos 200 metros de los controles permanentes de acceso a la ciudad que la Dirección de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad dispuso en el marco de las medidas para evitar la propagación del coronavirus COVID-19. Las autoridades del área, consultadas por La Opinión, no estaban al tanto del hecho vandálico.

En el lugar, este medio constató el daño: rompieron la puerta de vidrio de la gruta, que tiene un candado, y se llevaron la imagen de la virgen de Luján que estaba en el interior, donde quedó apenas un foquito de luz.

Desde la gomería ubicada en la zona, informaron que el hecho habría ocurrido un fin de semana en horas de la madrugada. "A mi patrona la llamaron de la iglesia para que saque la medida para poner un vidrio nuevo y cuando fue se encontró con que la virgen no estaba", informó.

"Debe haber sido hace unos 15 días. No quedó ni la virgen ni las monedas que había, que siempre deja la gente, no dejaron nada", agregó el trabajador de la gomería en diálogo con La Opinión.

"Enfrente hay un sereno, pero tampoco se dio cuenta. Rompieron todo el vidrio, la señora tenía que ir a sacar la medida y yo la acompañé, pero cuando fuimos no estaba la virgen", contó.