“Ayer entre la 1 y las 5 me robaron del auto de mi vieja la billetera con mi DNI, carnet de conducir, carnet del club y el de la obra social. Toda la documentación está a mi nombre, Liz Novo. El auto estaba estacionado en Facundo Quiroga y 25 de Mayo. También me robaron la carpeta con los papeles del auto: cédula verde, verificación técnica, el titulo del auto, la oblea del gas, etc. (a nombre de Mercedes Vellón)”



