Robaron la bateria y el stereo de dos autos en una misma cuadra

Los ladrones habrían actuado en horas de la madrugada en calle Ansaloni al 500, entre las calles Saavedra y Facundo Quiroga. "Así empecé mi día está mañana , me encuentro que me robaron batería y pertenencias de mi auto en el momento que salía a trabajar, se ve que no cumplen la cuarentena estas personas", relató Martin, propietario de uno de los vehículos.