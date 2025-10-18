Robaron herramientas del baúl de un auto y quedaron filmados por las cámaras de seguridad
Minutos de la hora de ingreso a la Escuela Normal, un parte de sujetos abrieron el baúl de auto. De allí sustrajeron herramientas y otros elementos. La pareja quedó registrada en las cámaras de seguridad. Los dueños pidieron colaboración la identificación de los autores.
Una pareja de jóvenes fueron los autores del robo de una caja de herramientas de un automóvil, frente a la Escuela Normal.
El hecho sucedió en la madrugada del jueves 16, cerca de las 6 de la mañana. Un video obtenido con una cámara de seguridad se viralizó, donde se aprecia a los individuos que se muestran tentados por un automóvil VW Gacel que se hallaba ubicado sobre la vereda de la calle Bottaro 1020.
Los mismos llegaron en una moto y el varón es quien se baja. Éste se dirige hacia el baúl del vehículo con una bolsa, sacando del interior un buzo con capucha, que se lo coloca.
Inmediatamente, logra abrirlo con facilidad y del interior toma una caja con herramientas, el criquet y hasta un par de paquetes de galletitas.
Con los elementos debajo del brazo subió a la moto, mientras su compañera se encargó de conducir el rodado.
El titular de los elementos expresó en las redes: “Mansitos que son para robar… Si alguien conoce a alguno de estos dos, dar nombres por favor. Y si no los dan avisen, que también va la denuncia a la comisaría”.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión