Robaron en una peluquería y el dueño pide colaboración para encontrar sus elementos de trabajo

Un joven de 18 años llegó este sábado por la mañana a su comercio ubicado en Caseros al 1000 y se encontró con que ladrones habían ingresado tras violentas las aberturas y se llevaron todos sus elementos de trabajo.

"Como todos los días, vine a trabajar a la peluquería y me encuentro con que no había nada, me entraron a robar y se llevaron todo, hasta plata", expresó el joven y agregó: "si les llegan a ofrecer maquinas profesionales de cortar el pelo, tijeras, una netbook HP, o un equipo de música, no se las compren porque son robadas".

Además de haber realizado la denuncia en comisaría, el joven pide colaboración de los vecinos a través de las redes sociales, para dar con el paradero de todos los elementos que le fueron robados y poder continuar con su trabajo.