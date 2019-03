Robaron a dos adolescentes cuando iban para la escuela

"Este año escolar comenzó distinto para mi hijo y mi sobrina", contó Daniela a La Opinión: les robaron a media cuadra de su casa, cuando se dirigían a la escuela Industrial para el primer día de clases del ciclo lectivo 2019, al mediodia.

La joven de 14 años y su primo de 13 salieron de su casa, ubicada a pocas cuadras de la escuela Técnica, donde cursan la secundaria. No habían hecho más de 50 metros cuando fueron abordados por un delincuente que los amenazó y le robó un celular que llevaban.

El robo se produjo en calle Litoral, entre Colón y Libertad, alrededor de las 13.15 de este lunes. El delincuente circulaba en una bicicleta playera amarilla. Se acercó y, con la mano en el bolsillo, como si tuviera un arma, amedrentó a los adolescentes.

"Indignada de que mi hijo no pueda caminar tranquilo a plena luz del día. San Pedro, cada vez peor", se quejó Daniela y relató que el ladrón les dijo a los chicos que "no griten y caminen para adelante, y ellos del susto y los nervios no se animaron a volver para atrás, se fueron directo a la escuela".

"Les robaron a media cuadra de mi casa y ellos, por el miedo a que los esté observando, no se animaron a volver", contó al mujer a este medio este martes, tras el asalto que sufrieron su hijo y su sobrina.