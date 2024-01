El presidente del Concejo Deliberante, Pablo Vlaeminck, recibió de parte de los concejales de Juntos por el Cambio Martín Rivas y Diego Lafalce ―que aunque fueron electos juntos conformaron dos monobloques separados― una solicitud que deberán elevar como proyecto de comunicación al Ejecutivo para que cumpla con normativa del Tribunal de Cuentas que permite "acceso permanente a Rafam", el sistema de administración financiera municipal.

Lo había adelantado Rivas en la sesión extraordinaria en la que se aprobó el Presupuesto, cuando citó la modificación que el Tribunal de Cuentas hizo en 2016 a la normativa que establece la modalidad de presentación de Rendición de Cuentas y que estableció que los ediles deben tener asignado usuario y clave para el acceso a Rafam "de forma permanente para que, con carácter exclusivo de consulta, pueda disponer de toda la información contenida en él".

Además de Rivas y Lafalce, firmaron la nota las concejalas del bloque La Libertad Avanza, Viviana Riquelme y Paula Fernández, que representan al presidente Javier Milei en San Pedro. La UCR fue invitada pero no acompañó con la firma para que se cumpla con la resolución vigente del Tribunal de Cuentas desde hace casi ocho años.

Antes de esa resolución, la normativa establecía que el Ejecutivo debía habilitar el acceso durante el proceso de tratamiendo de la Rendición de Cuentas del ejercicio inmediato anterior, "a los efectos del análisis de la rendición presentada".

La Constitución provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades establecen que es tarea de los concejales examinar las cuentas y ejercer control de la gestión.

Entre esas facultades aparece la de analizar, estudiar y examinar la Rendición de Cuentas y "toda información sobre la situación financiera del Municipio", por lo que el Tribunal de Cuentas consideró "razonable" que los concejales "puedan contar con la información brindada por el sistema informático Rafam de manera permanente".

"Vamos a solicitar que tengamos acceso los 365 días del año", había adelantado en sesión Rivas. "La disposición del Tribunal de Cuentas se refiere a la Rendición de Cuentas, no permanente durante todo el año, porque la administración de los recursos es potestad del Ejecutivo", le contestó Mónica Otero.

En 2018, el por entonces bloque opositor Frente para la Victoria - Unidad Ciudadana ―del que formaban parte el ahora secretario de Gobierno Martín Baraybar y la nuevamente concejala Soledad Llull, que ahora responde a Salazar― había hecho el mismo pedido.

Querían, como ahora Rivas, Lafalce, Riquelme y Fernández, acceso permanente al Rafam para el ejercicio en curso, de manera tal que el control pueda ser sobre la gestión a medida que se desarrolla, más allá de que las cuentas se rinden y se aprueban o no una vez al año.

En algunos municipios donde hasta se sancionaron ordenanzas que obligan a instalar terminales de Rafam en las computadoras de los concejos deliberantes, hubo cargos del Tribunal de Cuentas por incumplimiento de esta normativa. Incluso, ediles opositores llamaron la atención a intendentes por no cumplir a pesar del reclamo elevado todos los años.

“Ser nuevos en politica no implica tener que pagar ningun derecho de piso”, dijo Rivas y aseguró: “Nuestra representacion es no sólo válida sino indispensable para el 63 % de los sampedrinos que no acompañaron al actual Gobierno municipal con el voto, colocandonos en el lugar de oposicion”.