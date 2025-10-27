Una vecina reportó: “Tengo una queja para hacer. En la esquina de Rivadavia y O. Cézar los vecinos venimos pidiendo, por favor, que arreglen lo que sea que provoque la tremenda inundación que hay casi constantemente. El agua podrida que encima se mezcla con las naranjas y la basura que la gente, lamentablemente no sabe tirar”.

