María Cecilia reportó: “Sería bueno que en la salita de Río Tala pongan un cardiólogo, ya que soy de Río Tala y hay que venir a las 3 de la mañana en remis para ver si tenés suerte y conseguís un turno. Vine dos viernes seguidos a las 7 de la mañana y no pude conseguir un turno, lo que implica venir y gastarte en un remis temprano. Eso si tenés suerte de conseguir un turno en ventanilla.

Parece que el señor intendente no ve esas cosas que hacen falta o no le llegan las novedades. $5.500 me sale el remis más barato, 11 mil pesos para ir y venir. Ni tienen consideración de darte un turno, ya que uno es de Río Tala, y si no me atiendo con el cardiólogo no me dan la medicación y sin medicación no puedo estar”.

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉 MercadoPago/Gracias LaOpinion

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.200.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo