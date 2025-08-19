Vecinos de Río Tala reportaron la situación que viven desde hace meses debido a la presencia de un hombre que, junto a sus perros, agrede a los animales de la localidad.

“Hay un hombre que no es del pueblo, anda en caballo con sus perros y ataca a los demás animales que se les cruza en la calle”, señaló una de las vecinas a La Opinión.

Según indicaron, se trataría de un hombre de mayor edad que no reside en la localidad, pero a diario se lo ve por la zona siempre acompañado de una jauría de perros agresivos.

Los residentes del lugar reportaron que ya son más de siete las mascotas a los que los perros agresivos mataron en los diversos ataques que tuvieron lugar en los últimos meses.

"Ella es una de las perritas que falleció después de ser atacada", indicaron los vecinos.

El último ataque ocurrió la semana pasada cuando los canes atacaron a una galga, provocándole varias heridas en distintas partes del cuerpo.

“Es una galguita a la cual yo y varios vecinos le damos de comer. Casi la matan, la destrozaron pobre animal. La cargue y la lleve a la veterinaria clínica Pellegrini, donde le pudieron salvar la vida y la están atendiendo”, comentó el joven que ayudó a la perra.

La perrita debió ser intervenida quirúrgicamente, ya que estaba en muy malas condiciones por las mordidas y golpes recibidos durante el ataque.

Ahora los vecinos organizaron una rifa solidaria para poder costear los gastos de la cirugía y medicamentos. Para colaborar pueden comunicarse al 3329 509606 o enviar donaciones al alias AYUDA.GALGA.RIOTALA

Cada número tiene un valor de 2 mil pesos.

“Es lamentable lo que tuvo que pasar está perrita y cuántos más que no tuvieron la misma suerte de sobrevivir”, expresaron.

Por último, comentaron que ninguno de los vecinos se ha animado a radicar una denuncia en contra del hombre por temor a represalias.

“¿Ahora yo pregunto nadie puede hacer nada con ese hombre que anda con 9 perros y le tienen miedo porque anda armado? Van matando como 6 o 7 perros. Matan el animal que se le cruza, ¿y si agarra a una criatura?, ¿qué están esperando?”, finalizaron en un pedido en redes sociales.