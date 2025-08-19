Río Tala: quejas por un hombre que circula con perros agresivos que atacan y matan a mascotas del pueblo
Los vecinos comentaron que son más de siete los perros que murieron debido a los ataques violentos de estos animales. El hombre señalado es una persona mayor y aseguran que no reside en la localidad.
Vecinos de Río Tala reportaron la situación que viven desde hace meses debido a la presencia de un hombre que, junto a sus perros, agrede a los animales de la localidad.
“Hay un hombre que no es del pueblo, anda en caballo con sus perros y ataca a los demás animales que se les cruza en la calle”, señaló una de las vecinas a La Opinión.
Según indicaron, se trataría de un hombre de mayor edad que no reside en la localidad, pero a diario se lo ve por la zona siempre acompañado de una jauría de perros agresivos.
Los residentes del lugar reportaron que ya son más de siete las mascotas a los que los perros agresivos mataron en los diversos ataques que tuvieron lugar en los últimos meses.
El último ataque ocurrió la semana pasada cuando los canes atacaron a una galga, provocándole varias heridas en distintas partes del cuerpo.
“Es una galguita a la cual yo y varios vecinos le damos de comer. Casi la matan, la destrozaron pobre animal. La cargue y la lleve a la veterinaria clínica Pellegrini, donde le pudieron salvar la vida y la están atendiendo”, comentó el joven que ayudó a la perra.
La perrita debió ser intervenida quirúrgicamente, ya que estaba en muy malas condiciones por las mordidas y golpes recibidos durante el ataque.
Ahora los vecinos organizaron una rifa solidaria para poder costear los gastos de la cirugía y medicamentos. Para colaborar pueden comunicarse al 3329 509606 o enviar donaciones al alias AYUDA.GALGA.RIOTALA
“Es lamentable lo que tuvo que pasar está perrita y cuántos más que no tuvieron la misma suerte de sobrevivir”, expresaron.
Por último, comentaron que ninguno de los vecinos se ha animado a radicar una denuncia en contra del hombre por temor a represalias.
“¿Ahora yo pregunto nadie puede hacer nada con ese hombre que anda con 9 perros y le tienen miedo porque anda armado? Van matando como 6 o 7 perros. Matan el animal que se le cruza, ¿y si agarra a una criatura?, ¿qué están esperando?”, finalizaron en un pedido en redes sociales.
